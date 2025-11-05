◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝５日、栗東トレセンレヴォントゥレットはＣＷコースで併せ馬。リビアングラス（５歳オープン）に遅れたが、伸びやかな脚さばきで６ハロン８１秒３―１２秒１を計時した。前走の日本テレビ盃では、ブリーダーズＣクラシック覇者フォーエバーヤングの２着。金羅助手は「時計は予定より速くなったけど問題ない。前めにつけて、どこまで粘れる