バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの松山奈未（27＝再春館製薬所）が11月5日、緑川大輝（25＝NTT東日本）との混合ダブルスペア結成を発表した。所属先を通じ、「新たな目標に向かい、バドミントンを続けられることを、大変うれしく思っております」となどコメントした。松山は志田千陽（28＝再春館製薬所）との「シダマツ」として女子ダブルスで昨夏のパリ五輪で銅メダルを獲得した。しかし、モチベーションに違いが