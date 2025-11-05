ＮＰＢは５日、来季のセ・リーグ開幕戦日程と対戦カードを発表した。２年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神は３位の巨人、２位のＤｅＮＡが６位のヤクルト、５位の広島が４位の中日と顔を合わせることになった。なぜ、このような組み合わせになったのだろうか。セ・リーグでは２年前の順位を元に、上位３球団が開幕戦の主催権を持つ。だが、２０２４年に２位だった阪神は、これまでと同様に本拠地・甲子園がセンバツ高校野球開