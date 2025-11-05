西武は5日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す高橋光成（28）ついて、球団が受諾したと発表。今後、球団側がMLB機構に手続きを行い、MLB側に受理され、受理された日から45日間、メジャー球団との交渉がスタートする。契約が成立すれば、契約金と年俸の総額に応じて西武への譲渡金の額が決まる。高橋は球団を通じて「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたこと