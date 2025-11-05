高市首相は5日の衆院本会議での代表質問で、国民民主党の玉木代表から、国会議員定数削減を争点にした年内の衆院解散総選挙を考えているか問われ、「今、とにかく急ぐべきは物価高対策だと申し上げてきた。経済対策をはじめ、お約束した政策を実行し、政策を前に進めていくことが重要であると考えているので、今は解散について考えている余裕がございません」と述べた。また、玉木代表が議員定数削減法案をいつ提出するか尋ねたの