パリオリンピック™でバドミントン女子ダブルス銅メダルの松山奈未（27）が5日、今後はミックスダブルスで競技を継続することを所属する再春館製薬所が発表した。松山は今年7月に志田千陽（28）と女子ダブルスのペアを解消し、ミックスダブルスで再出発を決めた。ペアはアジア選手権で銀メダルを獲得した緑川大輝（25、NTT東日本）に決まった。※写真左から志田選手、松山選手【松山コメント全文】日頃より温かい応援ありがと