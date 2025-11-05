アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.はこのほど、「創業期の企業に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年8月15日〜8月18日、創業3年以内の企業に勤務する全国20歳〜69歳のビジネスパーソン515名を対象にインターネットで行われた。○裁量権や自己実現が起業のきっかけに今回の調査では、創業者が初めて起業した法人に勤務する回答者が最多(38.1%)となった。勤務先経営層の企業回数初めて起業した際の年齢を