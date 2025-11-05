毎日王冠で３着だったサトノシャイニングは鳴尾記念（１２月６日、阪神）で巻き返しを狙う。ＪＢＣクラシック２着のメイショウハリオ、ＪＢＣレディスクラシック２着のテンカジョウはチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）を視野に入れる。天皇賞・秋で７着だったセイウンハーデスはジャパンＣ（１１月３０日、東京）を視野。同１１着のエコロヴァルツはマイルＣＳ（１１月２３日、京都）と、鳴尾記念の両にらみ。まほろばＳ