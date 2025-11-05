JAF(日本自動車連盟)はこのほど、夜間に路上で横たわっている人をクルマで轢いてしまう死亡事故の危険性やその状況での見え方を検証・解説した動画をYouTubeで公開した。○路上寝込み事故の危険道路上に横たわっている人を轢いてしまう事故を「路上寝込み(路上横臥(おうが))事故」という。このような事故の多くは夜間に発生し、ドライバーが発見に遅れるなどで事故になるケースが多いと考えられる。そこで今回、マネキンを人に見立