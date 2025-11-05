鹿島のジーコ・クラブアドバイザーが５日、茨城・鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、１０月に国際親善試合でブラジルを３―２で破った森保ジャパンについて日本メディアに初めて言及し、２６年Ｗ杯での躍進に期待を寄せた。＊＊＊日本がサッカー王国ブラジルから歴史的な初勝利を挙げた試合について、元日本代表監督は「日本の強さを証明できた試合だったと思っている。ブラジルにとって、いいレッスンになったので