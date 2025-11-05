◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝１１月５日、美浦トレセン前走の新潟記念は４着で、３年連続の参戦となるシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）が、Ｗコースでの３頭併せで活気のある動きを見せた。５ハロン６６秒５―１１秒７をマークして、そろって併入に持ち込んだ。自ら手綱を執った竹内調教師は「１週前でしっかりやりた