◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）追い切り＝５日、栗東トレセン曇り空と相対するように、エネルギッシュに駆け上がった。ダブルハートボンドは栗東・坂路で単走。活気にあふれながらも無駄な力みはなく、スムーズな脚取りを見せた。馬なりのまま、加速ラップで５２秒６―１２秒０をマーク。大久保調教師は「順調です。先週で仕上がっていたので、今週はやりすぎないように」と満足げな表情