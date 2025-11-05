女優の大和田美帆（42）が5日までにインスタグラムを更新。10歳の長女がタイの学校に留学したことを報告した。「突然ですが、ワガコはこの夏からタイの学校に通っています」と報告。「タイの現地インターナショナルスクールの寮に入寮しました」と続け、「いくら自立心のある子だからって9歳で寮に入るなんて。誰が想像できたでしょうか」と心境を吐露した。昨夏5週間、2人でタイに滞在したことや、長女1人でタイでのキャン