Ｊ３アスルクラロ沼津は５日、次節のアウェー・琉球戦（９日）に向けて公開練習。先週末には「木枯らし１号」が東京で観測されるなど日本中が一気に冷え込み、この日の練習会場となった静岡県裾野市も気温１６度と肌寒かったものの、ＤＦ宮脇茂夫がノースリーブの練習着で走り回った。グラウンドは富士山のすそ野に位置し、ほかのメンバーは全員がジャージーなどを着込んで練習に臨んだが、宮脇は「寒くないです」と薄着で元気