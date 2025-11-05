TBS江藤愛アナウンサー（39）が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。番組は高い支持率の高市早苗首相の持ち物も人気を集めているとの「サナ活」の話題を特集。江藤アナも高市氏と同じタイプのボールペンを持っていると明かし、スタジオが騒然となった。高市首相の動向や持ち物などに注目する“サナ活”が流行しているということで、日常使っているバッグやボールペンが売れていることに番組が着目。高市氏が