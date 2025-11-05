山でのクマよけに「蚊取り線香」が効く──？各地でクマの目撃情報が相次ぐ中、このような説がXで広く注目されている。クマ対策にも取り組む秋田県生活環境部・自然保護課の鳥獣保護管理チームは取材に、「煙等により人の存在に気づいてもらう効果は一定程度ある」と見解を示した。「風向きによっては効果が期待できない」Xでは有効性をめぐり、「これ本当？」「蚊取り線香が効くとはビックリです」「匂いには敏感だと思うのですが