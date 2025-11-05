暫定税率廃止決定、どうなる車体課税？与野党6党が10月31日、ついに合意。ガソリンと軽油に関連した税金に対する「暫定税率」が、ガソリンが年内、また軽油は2026年4月1日の廃止が確実な情勢です。【画像】知らなかった！ これが給油口の中身です！ 画像を見る！（30枚以上）自民党の税制調査会の小野寺五典会長が会見で明らかにしました。 12月31日から「ガソリン減税」廃止、その前から安くなる？（画像はイメージ／フォト