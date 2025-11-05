トヨタ自動車は5日、2025年度(26年3月期)の業績予想を上方修正し、純利益が2兆9300億円になりそうだと発表しました。8月に公表した予想よりも2700億円、利益を積み上げられると見込んでいます。 アメリカへの輸出に高い関税がかかる「トランプ関税」が重しとなっているものの、ハイブリッド車などの売れ行きが好調なことや、為替が想定よりも円安方向で推移していることなどが要因とみられます。純利益は減っても高水準