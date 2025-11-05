香川県庁 かがわ産業支援財団は、2025年12月に福岡市で開催される「第3回機械要素技術展」に香川県ブースを出展します。 ものづくりの基盤技術を持つ企業がロボットやエネルギーなど成長分野に進出するチャンスを支援するものです。 香川県から８社が参加します。このうちサンコー（高松市）は高機能・緩み防止ボルト「モーションタイト」など、山城金属（丸亀市）は精密プレス金型で製造した自