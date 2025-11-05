バドミントンの再春館製薬所は５日、２０２４年パリ五輪女子ダブルスで「シダマツ」ペアとして銅メダルを獲得した松山奈未が、混合ダブルスで競技を継続し、ＮＴＴ東日本の緑川大輝とペアを組むと発表した。新ペアは１２月に東京で開催される全日本総合バドミントン選手権に、日本協会推薦選手として出場を予定している。松山は志田千陽と組んでいた女子ダブルス「シダマツ」ペアを今夏の世界選手権（パリ）を最後に解消。志