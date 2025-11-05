Image: はらいさん 美しさ重視でいくか、それとも見やすさ重視を選ぶか。iOS 26以降のバージョンをインストールしたiPhoneは、Liquid Glass効果で見た目の印象がガラリと変わります。ガラス特有の歪みや半透明デザインのUIは、人によっては見にくいと感じる方も中にはいると思います。そこでApple（アップル）はiOS 26.1の新機能として、Liquid Glassの見た目を変更できるオプションを追加し