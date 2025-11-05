演歌歌手の舞乃空（２０）が５日、東京・赤羽美声堂で、この日発売の新曲「人は恋して花を詠む」発売記念キャンペーンを開催した。４枚目のシングルは鳥羽一郎の長男・木村竜蔵の作詞・作曲。新たに演歌・歌謡曲に挑戦したことで、半分は洋服、半分は着物という特注の和洋折衷衣装で登場。満員となった会場で熱唱した。「スタイリストさんに斬新なデザインにしていただいて、見た目からもインパクトがあって、見た目も好きにな