デパート各社の来年の福袋がお披露目されました。価格の高止まりが続くコメを入れる動きが相次いでいます。【映像】お披露目された福袋松屋は、コメや食用油などの身近な食品の福袋を取り揃えました。また、冷凍食品とランチの食事券のセットや、和菓子の詰め合わせと和菓子づくりのセットなど、人気の食品と体験をセットにした福袋で独自性をアピールしたい考えです。高島屋では、コメや野菜などを12カ月の定期便で届ける福