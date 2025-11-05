トヨタ自動車は５日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を上方修正した。本業のもうけを示す営業利益は８月時点の見通しから２０００億円引き上げ、３兆４０００億円とした。２０２５年９月期連結決算は、売上高が前年同期比５・８％増の２４兆６３０７億円で中間期として過去最高となった。営業利益は１８・６％減の２兆５６億円、最終利益は７・０％減の１兆７７３４億円だった。