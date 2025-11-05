同僚の女性が使っていたデスクマットに体液をかけたとして、財務省関東財務局の27歳の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、財務省関東財務局の職員・佐藤拓真容疑者（27）です。佐藤容疑者は今年5月、当時勤務していた関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所で、同僚の女性が使っていたデスクマット1枚に体液をかけた疑いがもたれています。警察によりますと、女性が警察に「職場のマットに液体をかけられ汚されま