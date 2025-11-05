中国の習近平国家主席がロシアのミシュスチン首相と会談し、エネルギー分野での協力を強化する考えで一致しました。アメリカが中国に対し、ロシア産石油の購入をやめるよう圧力をかける中、改めて強い結束を誇示した形です。中国国営の新華社通信によりますと、習主席は4日、北京を訪問しているロシアのミシュスチン首相と会談しました。会談で習主席は「今年、中ロ関係は激しく変動のある外部環境の中でも着実に前進してきた」と