野球日本代表“侍ジャパン”は今月15日、16日に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」に向け、6日〜12日に宮崎・ひなたサンマリンスタジアムで強化合宿を行う。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日侍ジャパンの指揮をとる井端弘和監督（50）は宮粼空港で行われた歓迎セレモニーに参加。「いい成果を上げて、来年の3月にこの宮崎のキャンプが非常に良かったと思えるよ