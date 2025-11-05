東京・大田区にある会社の事務所で元従業員とみられる男がハンマーを持って暴れ従業員の女性にけがをさせた疑いで現行犯で逮捕されました。5日午後0時半ごろ、大田区仲池上の会社で「元従業員が会社内で暴れている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、男が事務所内でハンマーを持って暴れ、従業員で50代の女性の頭を殴ったとみられています。女性は頭から血を流して病院に運ばれましたが、会話が出来る状態で命に別条