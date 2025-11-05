歌手の舞乃空（まのあ、20）が5日、東京・北区のレコード店「赤羽美声堂」で新曲「人は恋して花を詠む」の発売記念イベントを行った。23年2月に「うたかた」でデビューし、4作目となる今作は鳥羽一郎の長男のシンガー・ソングライター木村竜蔵が作詞作曲を手掛けた。“和”を強く意識した歌詞とメロディーで舞乃空にとっては初の演歌歌謡曲。ファンに向かって「輪の雰囲気の楽曲です。演歌歌謡曲をあまり聞かない若い世代にも広め