ガールズグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」が発表した新曲「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」が、米ビルボード「ホット100」（8日付）50位に入った。韓国メディアが報じた。自己最高成績で、これまでの「CRAZY」（76位）の記録を更新した。また「グローバル200」で6位、「グローバル(米国を除く)」で3位に入り、初めて両チャート同時「トップ10」に入った。該当チャートは200以上の国と地域で集計されたオンライン再