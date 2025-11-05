北京市にある故宮博物院の永寿宮展示ホールで11月4日から2026年2月8日まで、「九重の下--故宮造弁処旧址考古成果展」が開催され、一般に無料公開される。新華網が伝えた。この特別展では、故宮（紫禁城）の造弁処（清代の工芸品を制作・管理した宮廷内部署）旧址で2020年から5年間にわたり実施された考古学的な発掘の成果が展示されており、「紫禁城の下の壮大な歴史書」と「紫禁城の工芸技術の中心」の二つのユニットが設けられて