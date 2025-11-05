沖縄・やんばるの海辺で、釣り糸に絡まって動けなくなっていたウツボを助ける様子がInstagramに投稿され、注目を集めています。投稿したのは、ネイチャーガイドのきゃんあやかさん（@yambaru_nature_guide）。釣り糸をほどいて海へ戻してあげると、ウツボが自ら沖へ向かって泳ぎ出し、その姿に「自分で泳いだぁぁ！！」と喜びをにじませました。この投稿には、「優しいあなたにウツボの恩返し以上のいいことが降り注ぎますように」