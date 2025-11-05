中国国際輸入博覧会を契機に急成長を遂げた日本酒スタートアップ「Sake RD株式会社」（本社：東京）は、中国・江蘇省丹陽市で丹陽頤和食品有限公司と協力し自社ブランドの清酒生産を開始しました。同社は2022年に日本人の渡辺禄朗社長と中国人パートナーの劉柳氏によって設立され、日本酒文化の普及イベントや、中国の食文化に合わせた提案を続けてきました。そして今年、いよいよ中国産清酒である「和酝」の本格的な製造に