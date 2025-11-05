「秋晴れの日は、積極的に歩いています！」テレビ朝日の住田紗里アナウンサー(31)がミニ丈ワンピースの衣装ショットを公開し、話題になっている。「最近のグッド！モーニングの衣装です」とインスタグラムにつづり、日替わりの衣装の1枚として白いミニワンピ姿を披露。「秋晴れの日は、積極的に歩いています！秋の空気がとても好きです」とつづり、抜群のスタイルで細く美しい脚をスラリと伸ばしている。この投稿にフォ