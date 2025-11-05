警察によりますと、きょう午前１０時４０分ごろ、山形県新庄市金沢でクマが目撃されました。 クマを目撃したのは７０代の女性で、クマを見つけ、現場から離れようとした際に転倒しケガをしたということです。 女性は左手を打ったり、足を痛めたりするなどの軽いケガだということです。