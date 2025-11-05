熊本県南小国町の紅葉の名所「マゼノ渓谷」が色づき始めた。例年より遅く、見頃は10日ごろからになりそうだという。24日まで公開の予定だが、進み具合によっては延長する。入場は午前8時から午後3時45分ごろまで。北外輪山の草原地帯。間瀬野牧野（まぜのぼくや）共有組合（鞭馬公直組合長）が管理する牧野内に、カエデなどの落葉樹林が広がる。秋と新緑の春に期間限定で公開している。入場料300円（中学生以下無料）。牧野