刑事裁判を受けていた50代の被告が廷内で刑務官を殴ったとして公務執行妨害などの容疑で5日、山口地方検察庁岩国支部に書類送検されました。山口刑務所によりますと、山口地方裁判所岩国支部でことし9月10日に被告として裁判を受けていた50代の男は裁判が閉廷した直後、手錠をかけようとしてきた50代の男性刑務官の顎を殴り全治10日間のけがを負わせた疑いがもたれています。男はその後すぐもう一人の刑務官に取り押さえられたとい