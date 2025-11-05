西武は5日、大リーグ挑戦を希望している高橋光成投手（28）に対し、今オフのポスティングシステムを利用しての移籍を容認すると発表した。高橋はかねて球団に大リーグ挑戦の希望を伝えていた。今季は国内FA（フリーエージェント）権を取得。シーズンを終えて「それも含めて全てですね。選択肢がある分、それぞれにいいところと悪いところはある」などと話していた。発表を受け、高橋は「球団にはこの挑戦を後押しいただき