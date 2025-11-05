侍ジャパンの井端弘和監督（５０）らが５日、６日から始まる強化合宿が行われる宮崎市に到着した。宮崎ブーゲンビリア空港で歓迎セレモニーに臨み、指揮官は「いい成果をあげて、来年の３月、宮崎のキャンプが良かったと思えるような合宿にしたい。成果は先ですが、２月も宮崎の地で本番のキャンプをやらせてもらう。連覇に向けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします」と、あいさつした。同６〜１２日までサ