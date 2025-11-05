小田原競輪Ｇ?「開設７６周年記念北条早雲杯争奪戦」が６日、開幕する。南関の近況打破へ、郡司浩平（３５＝神奈川）が立ち上がった。「以前にも自分が前で、という提案をしたことはあったんですが」競輪の大きな流れとして自然な松井宏佑―郡司浩平の順を、今回は初めて逆で戦う。レースは常に千差万別で「どこで、というタイミングを考えていたけど、そのタイミングはこなかった。ここだな、と」と郡司は思いを語る。た