◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝５日、栗東トレセンアウトレンジはＣＷコースで単走。パワフルな身のこなしで、直線で追われるとさらに力強さが増した。６ハロン８２秒１―１１秒４の好タイム。４か月ぶりの実戦だが、大久保調教師は「動きは良かったです。状態は前走ぐらいにはあるんじゃないでしょうか」と手応えを示す。前回の帝王賞は、Ｇ１級初挑戦で首差２着と健