１０月２４日、木のそばに座るシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月5日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が木のそばにちょこんと座る愛らしい姿を見せた。