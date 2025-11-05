リンクをコピーする

アジア株バーリ氏が米AI空売りも、急落は押し目買いのチャンス？中対米関税停止で安堵 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 25879.12（-73.28-0.28%） 中国上海総合指数 3963.68（+3.87+0.11%） 台湾加権指数 27708.74（-407.82-1.45%） 韓国総合株価指数 3986.98（-134.76-3.27%） 豪ＡＳＸ２００指数 8791.70（-22.01-0.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83459.15（休場）