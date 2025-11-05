ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に登場する明治時代の作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、愛媛とゆかりがある。１９０４年に出版された代表作「怪談」には、松山が舞台となった二つの桜伝説が英文で収録されている。人の命と引き換えに花を咲かせたり、いとしい人の身代わりとなって樹木に生まれ変わったりする、美しくもはかない物語だ。（辰巳昌宏）八雲の作品はゼロからの創作ではない。日本各地の伝承や民話、信