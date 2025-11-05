実弾を発射できて殺傷能力のあるおもちゃの拳銃2丁を物流会社の倉庫内に所持したとして中国人の男性が書類送検されました。警視庁によりますと、中国籍の男性は今年9月、大阪府熊取町にある勤め先の会社の倉庫内に、金属製の実弾を発射できて殺傷能力のあるおもちゃの拳銃2丁を所持した疑いがもたれています。警視庁がインターネット上に出品されたおもちゃの拳銃を見つけ、購入者と出品者の関係先の家宅捜索を行ったところ、中国