[故障者情報]FC岐阜は5日、FWブヴィク・ムシティ・オコの負傷を発表した。10月12日のJ3リーグ第31節高知戦で負傷したブヴィク・ムシティ・オコは、11月4日に手術を実施。右膝前十字靭帯断裂、外側半月板損傷と診断されたようだ。なお、全治等の詳細は発表されていない。