Jリーグは5日、J2リーグアウォーズを12月22日、J3リーグアウォーズを同24日に開催すると発表した。各日ともに午後7時からの開催となり、Jリーグ公式YouTubeチャンネルとDAZNで配信される。今シーズン活躍した選手・監督の功績を讃えるとともに、最優秀選手賞などの各賞が発表される予定だ。