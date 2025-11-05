八王子市、まちづくり八王子、そしてNTT東日本 東京西支店は、孤独・孤立対策を推進する官民共創の「居場所」を八王子市内に開設。そのプレオープンセレモニーを10月21日に開催した。(写真左より)矢島栄子さん、矢島国彦さん、まちづくり八王子 代表取締役の鈴木一弘氏、八王子市 副市長の植原康浩氏、NTT東日本 東京西支店長の伊藤弘造氏、八王子市社会福祉協議会 常務理事の音村昭人氏○「地域の居場所」とは八王子市は、2024年4