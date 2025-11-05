ほぼ日は11月1日、「ほぼの駅 AKAGI」を群馬県・赤城山にオープンした。ほぼの駅 AKAGI○旧駅舎の骨格や外観を生かしリニューアル群馬県赤城山の鳥居峠に、かつて走っていた赤城山鋼索鉄道(ケーブルカー)の駅舎だった建物がある。1968年の全線廃止後、展望レストランとして使われていたが、同社が受け継ぎ、11月1日より新たに運営をはじめる。もともと駅だった建物を、ほぼ日が運営するので「ほぼの駅 AKAGI」。旧駅舎の骨格や外観