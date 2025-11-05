&TEAMが韓国デビュー作となる1stミニアルバム『Back to Life』の収録曲「Lunatic」のMVを公開。グループのInstagramにクールなビジュアルが光るオフショットが掲載された。 【写真】①②濡れ髪のK、&TEAMメンバーたちの輝くビジュアル③脚長すぎ！（左から）HARUA、K、EJがお天気コーナーに【動画】④お天気コーナーに登場 ⑤「Lunatic」